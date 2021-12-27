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من سيترأس أولى جلسات البرلمان الجديد؟

Category: سیاسة

Date: 2021-12-27T16:28:18+0000
من سيترأس أولى جلسات البرلمان الجديد؟

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن النائب الأكبر سناً من بين الفائزين في الانتخابات الأخيرة والذي سيترأس أولى جلسات مجلس النواب (البرلمان) في دورته الخامسة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المرشح الفائز عن محافظة بغداد محمود المشهداني هو أكبر الأعضاء سناً وسيترأس الجلسة الأولى وفقاً للقانون".

والمشهداني هو مرشح فائز عن تحالف العزم وهو من مواليد 1948، وترأس مجلس النواب من عام 2006 إلى عام 2009.

وفي وقت سابق الاثنين، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ بأن البرلمان العراقي الجديد سيعقد أولى جلساته يوم الاثنين الموافق العاشر من كانون الثاني 2022.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ردت الاثنين دعوى رفعها زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري لإلغاء نتائج الانتخابات بداعي إنها مزورة، ومن ثم صادقت على النتائج لتصبح قطعية.

ووفق الدستور العراقي، فإن على رئيس الجمهورية برهم صالح دعوة البرلمان الجديد إلى الانعقاد خلال 15 يوماً من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

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