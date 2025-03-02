من رحم "الإطار".. تحالف انتخابي "مرتقب" يتزعمه السوداني والحكيم

من رحم "الإطار".. تحالف انتخابي "مرتقب" يتزعمه السوداني والحكيم
شفق نيوز/ كشفت مصادر في الإطار التنسيقي،
الذي يجمع القوى الشيعية، يوم الأحد، عن توجه أبرز القوى فيه إلى تشكيل تحالف
انتخابي واسع سيعلن عنه قريباً، فيما بين أن أبرز قادة التحالف هما رئيس
الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن
"القوى الفاعلة في الإطار التنسيقي، بدأت حراكها الانتخابي مبكراً بهدف
تشكيل تحالف إستراتيجي يضم أغلب القوى الشيعية، بعيداً عن التي تريد خوض
الانتخابات بقوائم منفردة".
وأضافت أن "هذه القوى بدأت تؤسس
لتحالف كبير، سيعلن عنه خلال الشهرين المقبلين، بعد استكمال التفاهمات مع القوى
الأخرى، ومن المقرر أن يضم 14 كياناً"، مبينا أن "أبرز المشكلين
لهذا التحالف هما رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم
وبعض الكيانات والقوى المستقلة".
وأشارت إلى أن "التحالف المشار إليه
لا يقتصر على القوى الشيعية فقط، وإنما سيفتح قنوات تواصل مع كل القوى الأخرى
الراغبة بالانضمام له بما فيها القوى الكوردية والسنية".
ويضم الإطار التنسيقي، أغلب القوى الشيعية في
البلاد، باستثناء التيار الصدري، الذي غادره رغم أنه شارك بتأسيسه في العام
2021، وقد أخذ الإطار على عاتقه اختيار رئيس الحكومة، منذ ذلك الوقت، نظراً
للتقسيم في المناصب، حيث يذهب هذا المنصب للقوى الشيعية.
وخلال الفترة الماضية، سيطرت مسألة تعديل
قانون الانتخابات على المشهد السياسي، لاسيما بعد دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون
نوري المالكي له، وهو ما اصطدم بعدم موافقة من الكتل الأخرى، كما كشفت وكالة شفق
نيوز، في تقرير لها نشر يوم أمس.