من رحم "الإطار".. تحالف انتخابي "مرتقب" يتزعمه السوداني والحكيم

شفق نيوز/ كشفت مصادر في الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى الشيعية، يوم الأحد، عن توجه أبرز القوى فيه إلى تشكيل تحالف انتخابي واسع سيعلن عنه قريباً، فيما بين أن أبرز قادة التحالف هما رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "القوى الفاعلة في الإطار التنسيقي، بدأت حراكها الانتخابي مبكراً بهدف تشكيل تحالف إستراتيجي يضم أغلب القوى الشيعية، بعيداً عن التي تريد خوض الانتخابات بقوائم منفردة".

وأضافت أن "هذه القوى بدأت تؤسس لتحالف كبير، سيعلن عنه خلال الشهرين المقبلين، بعد استكمال التفاهمات مع القوى الأخرى، ومن المقرر أن يضم 14 كياناً"، مبينا أن "أبرز المشكلين لهذا التحالف هما رئيس الحكومة محمد شياع السوداني وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم وبعض الكيانات والقوى المستقلة".

وأشارت إلى أن "التحالف المشار إليه لا يقتصر على القوى الشيعية فقط، وإنما سيفتح قنوات تواصل مع كل القوى الأخرى الراغبة بالانضمام له بما فيها القوى الكوردية والسنية".

ويضم الإطار التنسيقي، أغلب القوى الشيعية في البلاد، باستثناء التيار الصدري، الذي غادره رغم أنه شارك بتأسيسه في العام 2021، وقد أخذ الإطار على عاتقه اختيار رئيس الحكومة، منذ ذلك الوقت، نظراً للتقسيم في المناصب، حيث يذهب هذا المنصب للقوى الشيعية.

وخلال الفترة الماضية، سيطرت مسألة تعديل قانون الانتخابات على المشهد السياسي، لاسيما بعد دعوة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي له، وهو ما اصطدم بعدم موافقة من الكتل الأخرى، كما كشفت وكالة شفق نيوز، في تقرير لها نشر يوم أمس.