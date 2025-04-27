من جديد.. الموازنة والحشد على طاولة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ يعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة اعتيادية خلال الأسبوع الجاري، من أجل مناقشة وإقرار بعض القوانين المتعثرة.

وقال النائب عن دولة القانون عقيل الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيعقد جلساته الاعتيادية في هذا الأسبوع لمناقشة والتصويت على عدد من القوانين ومن ضمنها قانون الحشد والتربية".

الحشد

وأتم البرلمان العراقي في شهر آذار/مارس الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء، نظرا الى اللغط الذي أثير حوله.

وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية، في الشهر نفسه، برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.

وأعتبر عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، مطلع شهر نيسان/ ابريل الجاري، ان تشريع قانون هيئة الحشد الشعبي سيغلق الباب أمام الفصائل والجهات التي تعمل خارج هذه المؤسسة العسكرية الرسمية.

الموازنة

وأضاف الفتلاوي، أن المجلس سيناقش موضوع جداول قانون الموازنة وأسباب تأخر إرسالها إلى البرلمان، على اعتبار ان الموازنة من القضايا المهمة في البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، استبعدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إرسال الحكومة العراقية جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض تمريرها، طارحة 3 أسباب رئيسية لهذا الأمر.