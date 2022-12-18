من بينهم رئيس اقليم كوردستان.. نهائي كأس العالم يجمع أربع رئاسات عراقية في قطر

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، يوم الأحد، بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى العاصمة الدوحة لحضور نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وذكرت الوكالة القطرية في خبر مقتضب، أن السوداني وصل صباح اليوم إلى الدوحة لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم التي ستقام في ملعب لوسيل مساء اليوم.

وفي وقت سابق، وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، الی قطر تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني سيحضر خلال زيارته إلى قطر، وإلى جانب عدد مشهود من قادة وزعماء العالم المباراة النهائية لبطولة كأس العالم بكرة القدم.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وصل إلى قطر الشهر الماضي لمتابعة تصفيات كأس العالم 2022.

كما أظهرت صورة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تواجد رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان يجلس إلى جانب الحلبوسي على مدرجات أحد الملاعب القطرية لمتابعة مباراة كرواتيا والمغرب التي جرت أمس السبت وانتهت بفوز كرواتيا بهدفين لهدف.