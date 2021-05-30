من بينهم "أبو مازن" مفوضية الانتخابات تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون الانتخابات، ومن بينهم القيادي السني أحمد عبدالله الجبوري، "ابو مازن".
وأوضح بيان للمفوضية، أن قائمة الأسماء المستبعدة تألفت من:
1- ذياب محمد محمد أسعد 2- ريسان مقداد حسين الغراوي 3- ناظم زاير حطاب تعبان 4- نبيل محمد منشد مناحي 5- علي درويش علي درويش 6- فالح عبدالعالي طاهر حسين 7- علي يوسف حمود طلفاح 8- علي سالم سعد نبهان 9- كاظم جلاوي دغيش حجي البديري 10- باسم عبدالله سلطان 11- علي هادي صالح محي 12- حسن فرحان حسين خليفة 13- حنان هندي حمد عناز 14- حياة كاظم سلمان ذجر 15- بسمان ذنون سعيد الظاهر 16- أحمد اسماعيل مجيد بهران 17- اياد عبود حمود محمد 18- محمد حسين علي خضير 19- أحمد عبدالله عبد خلف- 20- معروف جاسم عبود مهدي الشمري
وأعلنت المفوضية بحكم قرار مجلسها، عن السماح للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال (3) أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، وإن القرار قابل للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (3) أيام من اليوم التالي لنشره، استناداً إلى أحكام المادتين (19/ أولاً) و (20/ أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، على أن يتم إعادة المرشح المستبعد في حال حصوله على حكم لصالحه.