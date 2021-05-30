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من بينهم "أبو مازن" مفوضية الانتخابات تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-30T17:33:27+0000
من بينهم "أبو مازن" مفوضية الانتخابات تستبعد 20 مرشحاً من الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد، عن استبعاد مجلس المفوضين لـ 20 مرشحاً من الترشيح للانتخابات المقبلة لمخالفتهم أحكام الفقرة ثالثاً من المادة (8) من قانون الانتخابات، ومن بينهم القيادي السني أحمد عبدالله الجبوري، "ابو مازن".

وأوضح بيان للمفوضية، أن قائمة الأسماء المستبعدة تألفت من:

1- ذياب محمد محمد أسعد 2- ريسان مقداد حسين الغراوي 3- ناظم زاير حطاب تعبان 4- نبيل محمد منشد مناحي 5- علي درويش علي درويش 6- فالح عبدالعالي طاهر حسين 7- علي يوسف حمود طلفاح 8- علي سالم سعد نبهان 9- كاظم جلاوي دغيش حجي البديري 10- باسم عبدالله سلطان 11- علي هادي صالح محي 12- حسن فرحان حسين خليفة 13- حنان هندي حمد عناز 14- حياة كاظم سلمان ذجر 15- بسمان ذنون سعيد الظاهر 16- أحمد اسماعيل مجيد بهران 17- اياد عبود حمود محمد 18- محمد حسين علي خضير 19- أحمد عبدالله عبد خلف- 20- معروف جاسم عبود مهدي الشمري

وأعلنت المفوضية بحكم قرار مجلسها، عن السماح للأحزاب السياسية والتحالفات باستبدال مرشحيها المستبعدين خلال (3) أيام من تاريخ التبليغ بالقرار، وإن القرار قابل للطعن به أمام الهيئة القضائية للانتخابات خلال (3) أيام من اليوم التالي لنشره، استناداً إلى أحكام المادتين (19/ أولاً) و (20/ أولاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، على أن يتم إعادة المرشح المستبعد في حال حصوله على حكم لصالحه.

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