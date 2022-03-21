سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

من بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يشدد على عدم التفرد بالقرار السياسي من طرف واحد

Category: سیاسة

Date: 2022-03-21T21:13:42+0000
من بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يشدد على عدم التفرد بالقرار السياسي من طرف واحد

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع اليوم الثلاثاء عن ابرز ماجاء في اجتماع الإطار التنسيقي الذي انتهى في ساعة متأخرة من ليل الاثنين.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الاجتماع عقد لتداول الأوضاع السياسية في البلاد واكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على التوقيتات الدستورية ".

واضاف ان "الاطار يرحب بأي مبادرة وطنية لحل الازمة وانهاء حالة الانسداد السياسي"، مشيرا الى ان "الاطار لازال يؤمن بضرورة اشتراك الجميع في الاستحقاق السياسي وفق معايير الحفاظ على أصوات الناخبين وعدم مصادرتها".

ووفقا للمصدر؛ ان الاطار "أكد وشدد على عدم استفراد طرف واحد بالأمر السياسي وعدم التزمت برأي واحد فقط" في اشارة الى موقف زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر الذي أعلنه مساء الاثنين في رسالة إلى النواب المستقلين.

وتابع المصدر؛ ان "الاطار لازال يشدد على ضمان حق المكون الاجتماعي الأكبر وإعلان تشكيل الكتلة الاكبر وهو الحق الدستوري الأول". 

ولفت المصدر؛ الى ان التنسيقي الشيعي أكد "على اهمية الاسراع بتشكيل الحكومة لوضع خارطتها الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين".

وكان مصدر سياسي مطلع أفاد يوم (امس) الاثنين، بأن الإطار التنسيقي الشيعي يناقش في هذه الاثناء ما ستفرزه رسالة زعيم التيار الصدري من تأثيرات على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت قوى الإطار قد لوحت في أكثر من مناسبة بأنها تمتلك الثلث المعطل لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في مسعى منهم لمزيد من الضغط على الصدر. 

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "قوى الإطار التنسيقي تعقد اجتماع حاليا في منزل عمار الحكيم لمناقشة اخر التطورات السياسية".

وأضاف المصدر؛ أن من أبرز الملفات التي يناقشها قادة الإطار الآن هو جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد ومناقشة رسالة الصدر للنواب المستقلين بخصوص الجلسة، اضافة الى مناقشة حضور نواب الإطار لجلسة انتخاب الرئيس يوم السبت المقبل".

related

بعد رسالة الصدر.. الاطار التنسيقي يترقب موقف المستقلين ويتخوف من مفاجأة الساعات المقبلة

Date: 2022-03-21 18:02:36
بعد رسالة الصدر.. الاطار التنسيقي يترقب موقف المستقلين ويتخوف من مفاجأة الساعات المقبلة

الإطار التنسيقي: مشاركتنا بجلسة التصويت على الرئيس الجديد مرهونة باتفاقنا مع الصدر

Date: 2022-03-19 09:43:33
الإطار التنسيقي: مشاركتنا بجلسة التصويت على الرئيس الجديد مرهونة باتفاقنا مع الصدر

في بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يقلّب أوراقه الأخيرة قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

Date: 2022-03-21 18:27:19
في بيت الحكيم.. الإطار الشيعي يقلّب أوراقه الأخيرة قبل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

الاطار التنسيقي يسعى لتوحيد البيت الشيعي بـ"اغراء" النواب المستقلين بالمناصب

Date: 2021-12-17 14:05:34
الاطار التنسيقي يسعى لتوحيد البيت الشيعي بـ"اغراء" النواب المستقلين بالمناصب

قيادي في الاطار التنسيقي يكشف اسماءً "يَعتقد" أنها تحظى بدعم الصدر لتولي رئاسة الوزراء

Date: 2022-01-02 11:20:17
قيادي في الاطار التنسيقي يكشف اسماءً "يَعتقد" أنها تحظى بدعم الصدر لتولي رئاسة الوزراء

مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"

Date: 2021-11-18 14:29:07
مساء اليوم.. الإطار الشيعي يجتمع بمنزل الحكيم لمناقشة "خطاب الصدر"

"رئيس الوزراء حق حصري للصدر".."الحنانة" تعلن "الكتلة الاكبر": هذه عدتها وعديدها

Date: 2022-01-02 13:38:03
"رئيس الوزراء حق حصري للصدر".."الحنانة" تعلن "الكتلة الاكبر": هذه عدتها وعديدها

مقتدى الصدر يخص النواب المستقلين برسالة طويلة ويعرض عليهم "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية

Date: 2022-03-21 09:35:41
مقتدى الصدر يخص النواب المستقلين برسالة طويلة ويعرض عليهم "مساحة" لإدارة البلد بحكومة الأغلبية