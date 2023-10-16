من بغداد.. وزراء العدل العرب يطالبون بإنهاء حصار غزة

شفق نيوز / أعرب البيان الختامي لوزراء العدل العرب للدورة (39)، يوم الاثنين، عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، ورفضه استمرار الانتهاكات والعدوان والحصار المفروض على قطاع غزة.

أعلن ذلك، وزير العدل العراقي، خالد شواني، الذي رأس الدورة الحالية المقامة في بغداد، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال شواني، إن "أعمال الدورة تطرقت إلى العديد من الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب والفساد المالي وملاحقة الفاسدين، وتعزيز التعاون بين البلدان العربية لتوحيد التشريعات العربية في مجالات مختلفة".

وأضاف أن "الدورة الحالية سجلت تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وطالبوا بوقف الاعتداء على المدنيين في قطاع غزة وفك الحصار وإيصال المساعدات وإنهاء العدوان".

وفي وقت سابق من اليوم، انطلقت في العاصمة بغداد، أعمال الدورة الـ39 لمجلس وزراء العدل العرب، بمشاركة عدد من وزراء وممثلي وزارات العدل العربية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.