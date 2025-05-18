من بغداد.. غوتيريش يوجّه الوكالات الأممية لمساندة العراق

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ملفات التعاون بين العراق والمنظمة الدولية، واستعراض الجهود المبذولة لمعالجة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأعرب السوداني، وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد غلى وكالة شفق نيوز، عن تقديره لزيارة غوتيريش إلى بغداد ومشاركته في القمة العربية، مشيداً بمواقفه الواضحة في الدفاع عن حقوق الشعوب، وخصوصاً القضية الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء على تطور برامج التعاون المشترك بين العراق ووكالات الأمم المتحدة، ووصولها إلى مراحل متقدمة في مختلف المجالات، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق في تحقيق أهداف التنمية ومجابهة التحديات.

من جانبه، أشاد غوتيريش بمستوى تنظيم القمة العربية في بغداد، وما شهدته العاصمة من تطور عمراني وبنى تحتية خلال العامين الماضيين، مؤكداً دعم الأمم المتحدة لمواقف العراق الإقليمية وجهوده في تعزيز الأمن والاستقرار.

كما أعلن غوتيريش أنه وجّه جميع الوكالات الأممية إلى تقديم كامل الدعم للحكومة العراقية في تنفيذ خططها التنموية وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.