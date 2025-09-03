من بغداد.. دعوة إيرانية صريحة لـ"دعم المقاومة"

شفق نيوز- بغداد

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، يوم الأربعاء، مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى التأكيد على "دعم المقاومة".

جاء ذلك خلال استقبال فؤاد حسين نائب وزير الخارجية الإيراني لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وفقاً لبيان صدر عن وزارة الخارجية العراقية.

وأضافت الوزارة في بيانها، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المسؤول الإيراني قدّم عرضاً حول ظروف الحرب الفعلية أثناء عدوان الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية، وتأثيراتها على السياسة والمجتمع الإيراني".

وأكد المسؤول الإيراني أن "تلك الأوضاع انعكست على إعادة صياغة المفاهيم الأمنية والعسكرية، فضلاً عن المقاربة السياسية في علاقات إيران الدولية".

وبحسب البيان، فقد تناول الجانبان "نتائج المفاوضات الإيرانية – الأوروبية، والحوار الجاري مع دول الترويكا (بريطانيا، فرنسا، وألمانيا)، إضافة إلى مناقشة المواقف المطروحة في مجلس الأمن الدولي، ولا سيما ما يتعلق بالدورين الصيني والروسي في الملفات المرتبطة بإيران".

وأكد فؤاد حسين "حرص العراق على دعم الحوار والتفاهم بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي".

وفي السياق نفسه، كشفت وسائل إعلامية إيرانية جوانب أخرى من محادثات المسؤول الإيراني بالقول إن "خطيب زادة استعرض التداعيات الخطيرة للإجراءات المشتركة بين تل أبيب وواشنطن في المنطقة، مؤكداً على ضرورة دعم المقاومة ومواجهة المشاريع الطموحة لتغيير خارطة المنطقة".

ووفقاً لوكالة "تسنيم" للأنباء، فقد "تم خلال الاجتماع نقل دعوة وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لنظيره العراقي لزيارة إيران".