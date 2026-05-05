من بغداد.. تأكيد بريطاني لنيجيرفان بارزاني على دعم العملية السياسية

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الذي يزور بغداد حاليا، السفير البريطاني لدى العراق ايرفان صديق، حيث جرى التأكيد على دعم العملية السياسية في البلاد.

وذكر بيان لرئاسة إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني، وفي استمرار لقاءاته في بغداد، اجتمع صباح اليوم الثلاثاء، مع السفير البريطاني، حيث جرى التباحث حول العملية السياسية في البلاد، وخطوات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، إلى جانب زيارة ولقاءات بارزاني في بغداد مع القادة العراقيين، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان ومستجدات المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين إقليم كوردستان والأطراف العراقية لإنجاح العملية السياسية وتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، بحيث تكون انعكاساً لتطلعات المواطنين وقادرة على مواجهة التحديات وحماية سيادة البلاد.

وجدد السفير البريطاني التأكيد على أن بلاده تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كوردستان، وهي ملتزمة باستمرار دعمها لهما، فيما قدم بارزاني شكره لبريطانيا على دعمها للعراق وإقليم كوردستان.

كما شكلت تداعيات الحرب في المنطقة وعدة قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك محوراً آخر للاجتماع.