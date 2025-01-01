من بغداد.. تصريح إيراني حول "الشرق الأوسط الجديد"

شفق نيوز/ قال السفیر الإیراني لدی العراق محمد کاظم آل صادق، يوم الأربعاء، إن "الشرق الأوسط الجديد" سيُبنى على أساس إرادة شعوب المنطقة، وليس بناء على رغبات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وذكر السفير الإيراني، خلال كلمة له بمراسم إحياء "الذكرى الخامسة لاستشهاد قادة النصر سليماني والمهندس ورفاقهما" في بغداد، أن "شعوب المنطقة تطالب بالقضاء على الكيان الصهيوني"، مؤكداً أن "أي تسوية مع هذا النظام تعتبر خطأ استراتيجيا وطعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني".

وأضاف آل صادق: "اننا نؤمن بالسلام والأمن في سوريا وندافع عن سيادة سوريا ووحدة أراضيها؛ ونطالب ايضا بإنهاء احتلال الکیان الصهيوني للاراضي السورية، ليتم تشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب في هذا البلد".

وأشار إلى أن "إيران تريد السلام والأمن والاستقرار للمنطقة وخاصة الدول المجاورة".

وقد تم إقامة هذه المراسم، بالتزامن مع ذكرى اغتيال سليماني والمهندس على أرض مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020، بغارة أمريكية استهدفتهما قرب مطار بغداد الدولي.