من بغداد .. بيربوك تحذر طهران من "عواقب" هجماتها عبر الحدود العراقية

شفق نيوز / حذرت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، من عواقب "عراق غير مستقر" على المنطقة، مبينة أن العواقب ستضرب دول الجوار "بشكل كبير".

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها العراقي فؤاد حسين، على هامش زيارتها لبغداد، إن "الهجمات الصاروخية الإيرانية عبر الحدود العراقية غير مقبولة وتعرض حياة الناس والاستقرار الإقليمي للخطر".

وتابعت بيربوك "لا تنم هجمات النظام الإيراني الصاروخية عن قمعه الطائش والوحشي لشعبه فحسب بل وتعرض حياة الناس واستقرار المنطقة بأكملها للخطر من أجل التشبث بالسلطة. هذا أمر غير مقبول ويشكل خطراً على المنطقة بالكامل".

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين دعا الى وقف اطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا الى الدور الذي يمكن أن تلعبه ألمانيا بهذا الشأن، فيما أكد تطوير العلاقات مع برلين في قطاعات مختلفة أبرزها التعليم والقطاع الخاص.

ووصلت وزيرة الخارجيَّة الألمانيةَّ أنالينا بيربوك في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أعلن عنه المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وكان الصحاف قد اعلن يوم امس الاثنين؛ أن "بيربوك ستلتقي خلال الزيارة برئيس الوزراء محمد

شياع السوداني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين". وأضاف الصحاف، أن "الوزيرة الألمانية ستجري مباحثات موسَّعة في إطار تمتين العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين، والبناء على الفرص المشتركة في مختلف القطاعات، ومنها الطاقة والاستثمار".