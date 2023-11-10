من بغداد.. الكشف عن اتفاق لبناني عراقي بشأن فلسطين

شفق نيوز / أكد عضو البرلمان اللبناني، قاسم هاشم، يوم الجمعة، الاتفاق مع الجانب العراقي، على اتخاذ قرارات جريئة بشأن فلسطين خلال اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في العاصمة بغداد.

وقال هاشم، لوكالة شفق نيوز، إن "الكيان الصهيوني يستهدف جنوب لبنان منذ الأيام الأولى للحرب الدائرة في غزة، وسقط العديد من المدنين شهداء"، مؤكداً أن "هذا العدو بطبيعته الهمجية لا يستثني أحداً بهجماته الإرهابية".

وأضاف أن "لبنان منذ عام 1948 وهو على تماس مع الجريمة التي ارتكبت باحتلال فلسطين، وهو يواجه العدوان الصهيوني، ولبنان تعتبر فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية".

وأشار البرلماني اللبناني، إلى أن "في حال حدثت الظروف وتطورت بشكل أكثر، فإن لبنان ستكون مستعدة و بالمرصاد للرد على العدوان الصهيوني وكانت للبنان صولات آخرها هزيمته خلال حرب تموز 2006".

وتابع هاشم: "اتفقنا مع الوفد العراقي وسنطرح رويتنا خلال الاجتماع، على أن تتصدر فلسطين جدول أعمال الجمعية البرلمانية الآسيوية، وأن تكون هناك قرارات جريئة للضغط على الحكومات لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة".

وتحتضن العاصمة بغداد، أعمال اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون السياسية للجمعية البرلمانية الآسيوية، بمشاركة دول آسيوية عدة.

وكان النائب عبد الكريم عبطان، قد أوضح أن اجتماع اليوم مع الوفود العربية والآسيوية المشاركة في الاجتماع، خُصص لمناقشة ما يحدث في فلسطين من إبادة وجريمة ضد الإنسانية من تجويع وقتل الأطفال والنساء وكبار السن.