من بريطانيا.. الخارجية العراقية تعلن استعادة نحو (6000) قطعة أثرية ضمن "دبلوماسية الاسترداد"

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، استعادة ما يقارب (6000) قطعة أثرية من بريطانيا وقطعا أخرى مقلدة و(6) صناديق أخرى من الكتب ضمن جهودها بـ"دبلوماسية الاسترداد".

وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وبجهود استثنائية وعبر سفارة جمهورية العراق في لندن، واستكمالاً لصفحات عمل (دبلوماسيّة الاسترداد)، سيتم بتاريخ 2023/5/9، استلام (38) صندوقاً يضم آثاراً عراقيّة كانت مُعارة لدى الجانب البريطاني".

وأضاف الصحاف ان "عدد هذه القطع يقارب (6000) قطعة مع (4)صندوق تضم قطعاً مقلدة لأغراض الدراسة، ولوحتان و(6) صناديق من الكتب".