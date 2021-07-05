من الغد.. إيران تزود البصرة بـ200 ميكاواط لحل أزمة الكهرباء

شفق نيوز/ أعلنت محافظة البصرة، يوم الاثنين، أن ايران ستزود المحافظة بـ 200 ميكاواط قابلة للزيادة اعتبارا من يوم غد.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة البصرة معين الحسن لوكالة شفق نيوز، إنه "تم استقبال القنصل الإيراني علي عابدي في مطار البصرة ليباشر بمنصبه الجديد".

وأكد أنه "سوف يكون هناك تعاون في مجال الطاقة الكهربائية وتجهيز المحافظة بـ200 ميكاواط لحل أزمة الكهرباء".

من جانبه قال محافظ البصرة اسعد العيداني في تصريحات للصحفيين، إن "القنصل الايراني الجديد في البصرة علي عابدي تسلم مهام عمله في المحافظة اليوم"، مضيفا أن "هنالك ملفات كثيرة ساخنة بانتظار حلها من بينها ملف الكهرباء".

واوضح، أن "الجانب الايراني سيقوم بتزويد المحافظة بـ 200 ميكاواط قابلة للزيادة اعتبارا من يوم غد"، مؤكداً أن "الحكومة المحلية ستعمل على حل ملف المياه أما ملف الحدود فإنه سيناقش من قبل الحكومة الاتحادية".

بدوره قال القنصل الايراني الجديد علي عابدي، إن "أول ملف سيتم مناقشته هو ملف الكهرباء اضافة الى الملفات والمشاكل الاخرى والتي سيتم حلها بمساعدة حكومة البصرة".

واكد عابدي، أنه "سيعمل على حل جميع إشكالات الكهرباء خلال أيام".