‏من الرياض.. السوداني والأسد يحثان على تنسيق المواقف لإنهاء حرب المنطقة

شفق نيوز/ حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، على أهمية تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال قمة الرياض، من أجل إيقاف حرب المنطقة.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع السوداني بالأسد، على هامش مشاركتهما في القمة العربية والإسلامية المشتركة، الخاصة ببحث "العدوان على غزة ولبنان" في الرياض.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

وشدد الجانبان على ضرورة "تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال القمة؛ من أجل إيقاف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان، وكذلك وجوب أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤولياتها تجاه التجاوزات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين في الأراضي المحتلة ولبنان".