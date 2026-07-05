من وزارة الدفاع.. الزيدي يصادق على ترقيات الضباط ويؤكد حصر السلاح بيد الدولة

شفق نيوز- بغداد

صادق رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية علي فالح الزيدي، يوم الأحد، على جدول ترقيات الضباط العسكريين، مؤكداً المضي في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، وذلك خلال زيارة أجراها إلى وزارة مقر الدفاع في بغداد.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزيدي ترأس، فور وصوله إلى الوزارة، اجتماعاً ضم عدداً من القادة العسكريين وكبار الضباط، اطّلع خلاله على خطط وزارة الدفاع والموقف الأمني في القطعات العسكرية.

وخلال الاجتماع، صادق القائد العام للقوات المسلحة على جدول ترقيات الضباط، مؤكداً حرص الحكومة على ضمان استحقاقات منتسبي الجيش، ومثمناً جهود الضباط والمنتسبين في أداء واجباتهم.

وشدد الزيدي على أن الحكومة تولي اهتماماً بتطوير الجيش العراقي وتعزيز قدراته ليكون جيشاً مهنياً قادراً على حماية العراق وشعبه، مؤكداً توفير متطلبات المؤسسة العسكرية لدعم جاهزيتها.

كما أكد عدم السماح ببقاء أي سلاح خارج إطار الدولة والقانون، مشدداً على مواصلة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه، وبناء دولة يسودها القانون والعدالة والأمن والاستقرار.