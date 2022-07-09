من الحنانة.. الصدر لن يسمح للإطار بتشكيل أي حكومة توافقية

شفق نيوز / افاد مصدر مقرب من الحنانة مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، ان الصدر لن يسمح لقوى الإطار التنسيقي، بتشكيل أي حكومة توافقية خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر مقرب من الصدر، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "الصدر سوف يمنع أي حكومة تشكل وفق هذا المنهج، وإن تحريك الشارع لمنع هذا الأمر، وارد جداً، إذا ما أقدم الإطار بشكل فعلي نحو تشكيل هكذا حكومة".

وأضاف المصدر، أن "قوى الإطار التنسيقي تعرف جيداً أن الصدر، لن يسمح لها بتشكيل حكومة توافقية تستحوذ على جميع الحقائب الوزارية للمكون الشيعي، ولهذا الإطار يتحرك ببطء وحذر في حراكه لتشكيل الحكومة الجديدة، فهو يدرك نزول الجمهور الصدري للشارع بعد أي خطوة حقيقة لتشكيل حكومة التوافق".

وكان الإطار التنسيقي الذي يضم قوى شيعية مشاركة في العملية السياسية، قد صرح أمس الجمعة، أن أماكن ومناصب التيار الصدري في الدولة العراقية محفوظة، ولن يتم المساس بها في حال تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة بمعزل عن التيار.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار اخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

يشار إلى أن الكتل السياسية قد اتفقت في جلسة البرلمان التي انعقدت يوم الخميس 23 حزيران من العام الحالي، على المضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وفق مبدأ "الشراكة، والتوازن، والتوافق" وهي الشروط التي أعلن عنها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.