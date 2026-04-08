من البصرة.. القنصل الإيراني يثني على موقف العراقيين ويحذر من استثناء لبنان من التهدئة

شفق نيوز- البصرة

أشاد القنصل الإيراني في محافظة البصرة علي عابدي، يوم الأربعاء، بموقف العراقيين "بمختلف فئاتهم" الداعم لإيران خلال التصعيد العسكري مع الولايات المتحدة وإسرائيل الذي دام نحو 40 يوماً قبل اعلان وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة لمدة أسبوعين تمهيداً لسلام كامل.

واعتبر عابدي في مؤتمر صحفي عقده بالبصرة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "أمن واستقلال وتطور العراق هو من أمن واستقلال وتطور إيران"، مؤكداً موقف طهران الرافض للحرب والراغب في تحقيق السلام.

وحذر من عدم شمول لبنان بهذه الهدنة المعلنة، مشدداً على أن طهران سيكون لها "ردٍ مدوٍ" في حال استثناء بيروت من قرار وقف إطلاق النار.

وأشار عابدي، إلى أن القوانين الدولية أعطت لإيران حق الرد على البلدان التي انطلقت منها الصواريخ، مؤكداً ان إيران ضربت القواعد العسكرية الأمريكية في الخليج وفق هذه القوانين.

كما أعرب القنصل الإيراني، عن "احترام بلاده لسيادة الدول الخليجية شريطة احترامها لهذا العرف السياسي والقانوني".

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي، فجر اليوم الأربعاء، "النصر" في الحرب مع الولايات المتحدة، عبر خضوعها لـ"شروط إيران" ووقف إطلاق النار.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعلن ليلة الثلاثاء – الأربعاء، موافقته على تعليق قصف إيران وشن الهجمات عليها لمدة أسبوعين.

وقال ترمب، في منشور على منصة "تروث سوشيال"، إن "قراره جاء بناءً على محادثات أجراها مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، اللذين طلبا وقف التصعيد العسكري".

وأضاف أن "تعليق العمليات مرهون بموافقة إيران على فتح مضيق هرمز بشكل كامل وفوري وآمن"، مشيراً إلى أن "هذه الخطوة تمثل وقفاً لإطلاق النار من الجانبين".

وأشار ترمب، إلى أن "الولايات المتحدة حققت أهدافها العسكرية، بل وتجاوزتها"، لافتاً إلى "إحراز تقدم كبير نحو اتفاق سلام طويل الأمد مع إيران ومنطقة الشرق الأوسط".

وكشف عن تلقي مقترح إيراني من 10 نقاط، معتبراً أنه يشكل أساساً عملياً للتفاوض.