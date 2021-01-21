أمنية البرلمان تحذر من وقوع تفجيرات جديدة ببغداد وتلوم الاستخبارات

شفق نيوز/ حذرت لجنة الامن والدفاع النيابية، الخميس، من وقوع انفجارات اخرى بالعاصمة بغداد، عقب سقوط أكثر من 100 ضحية وجريح بتفجير انتحاري مزدوج في ساحة الطيران بمنطقة الباب الشرقي.

وقال عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي لـوكالة شفق نيوز، "منذ ثلاث سنوات لم يحدث أي انفجار في بغداد والمحافظات الاخرى بهذا الشكل"، مبينا إن "انفجار باب الشرقي خلفه خلايا نائمة للتنظيمات الارهابية او اجندات سياسية، في الحالتين ارهاب يستهدف المواطنين الأبرياء".

وأضاف أن "المعركة اليوم معركة استخبارات فالواجب على استخبارات الداخلية والعسكرية والأمن الوطني الحصول على المعلومة للقبض على الخلايا النائمة للداعش والمجاميع الارهابية التي تستهدف المواطنين"، مشيرا إلى إنه "بعد انفجار باب الشرقي نحذر من وقوع انفجارات اخرى في بغداد والمحافظات".

وتابع العزاوي، أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية ستستضيف قائد عمليات بغداد والمسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع لمعرفة التحقيقات وكيفية وصول الانتحاريين إلى موقع الانفجار".

وفي وقت سابق قال عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "‏تفجير ساحة الطيران مؤشر لعودة الإرهاب من جديد باستهداف مركز العاصمة بعد أن كان يستهدف المناطق النائية والهشة أمنيا وهو بكل تأكيد مؤشر ضعف المؤسسات الأمنية من جديد".

واضاف البياتي؛ أن "‏الجهات الرسمية أكدت أن ملاحقة للانتحاريين كانت تجري قبل تفجير نفسيهما حسب معلومات استخبارية"، مبينا أن "الجهد الاستخباري لمنع وصول الانتحاري الى المواطن وليس ملاحقته قرب المنطقة الشعبية".

ووقع الانفجاران، عندما فجر انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً نفسه وسط سوق للملابس "البالة" في ساحة الطيران، أعقبه تفجير مماثل بالقرب من سينما غرناطة في الباب الشرقي.