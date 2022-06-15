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أمنية البرلمان العراقي: قصف سنوني يجب أن لا يمر دون رد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-15T17:23:03+0000
أمنية البرلمان العراقي: قصف سنوني يجب أن لا يمر دون رد

شفق نيوز/ عدت اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي، اليوم الاربعاء، القصف الذي استهدف ناحية سنوني في سنجار شمال البلاد، "خرقاً جديداً للسيادة"، مشددة على أن "لا يمر دون رد".

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية خالد العبيدي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "قصف مركز امني في ناحية سنوني بقضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، يمثل خرقا جديدا للسيادة العراقية"، مضيفا أن "هكذا اعمال استفزازية تضعف الدولة وتقلل من قيمة الحكومة امام شعبها".

وشدد العبيدي بالقول، "يجب ان لاتمر بدون رد فعل رسمي يضع حدا لهذه الخروقات وإنهاء مبررات وحجج استهداف مواطنينا واراضينا التي صارت مع الاسف مسرحا لقوى إقليمية ودولية".

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة جديدة لقصف طائرات مسيرة يُعتقد أنها تركية، استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

وحملّت الادارة المحلية لناحية سنوني في قضاء سنجار، يوم الاربعاء، الحكومة العراقية مسؤولية حماية المدينة من الغارات الجوية التي ينفذها الجيش التركي وتتسبب بخسائر بشرية ومادية، فيما شددت قوات "الإيزيدخانة" على ضرورة خروج القوات غير النظامية من الناحية.

 

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