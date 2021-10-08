أمنية الانتخابات تؤشر "مخالفات" وتكشف كيفية نقل "عصا الذاكرة"

شفق نيوز/ أعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، عدم تسجيل خروقات أمنية خلال عملية التصويت الخاص التي جرت يوم الجمعة.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي، إن "هناك مخالفات يجري التحقيق بها حالياً"، مشيرا إلى أن "يوم غد صمت انتخابي وندعو القوى السياسية للالتزام به".

ولفت الشمري الى ان "تحديد نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص من صلاحية المفوضية". وتابع ان "نقل عصا الذاكرة سيتم عبر طيران الجيش والقوة الجوية وفي بغداد ستنقل براً".

وكان التصويت الخاص قد انطلق لنحو 1.2 مليون ناخب من أفراد الأمن، ونزلاء السجون والنازحين بالمخيمات في عموم البلاد صباح الجمعة، قبل يومين من الاقتراع العام بالانتخابات البرلمانية المبكرة.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي، أمام الناخبين، وأغلقت في تمام الساعة 18:00.

وكانت المفوضية قد أعلنت قبل ساعات أن نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 36 بالمئة لغاية الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي.

ووفق أرقام المفوضية، فإن مليوناً و75 ألفاً و727 من أفراد الأمن، و120 ألفا و126 ناخبا من النازحين، و676 نزيلا في السجون سيدلون بأصواتهم، الجمعة، لانتخاب مرشحين للبرلمان.

كما تشير أرقام المفوضية إلى أن 3249 مرشحا يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، سيخوضون سباق الانتخابات للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.