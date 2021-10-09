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أمنية الانتخابات تحسم قرار حظر التجوال غداً ومفوضيتها تتعهد بـ"بيئة آمنة" للاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-10-09T13:32:04+0000
أمنية الانتخابات تحسم قرار حظر التجوال غداً ومفوضيتها تتعهد بـ"بيئة آمنة" للاقتراع

شفق نيوز/ أكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، يوم السبت، عدم فرض حظر تجوال يوم غد الاحد، في وقت تعهدت فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ"بيئة آمنة" ليوم الاقتراع العام.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات القاضي عدنان جليل وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الأمنية العليا اتخذت قرارات تسهل عملية التصويت يوم غد"، مبينا أن "القطعات الأمنية أكملت كل الإجراءات وأرسلنا قطعات إضافية لبعض المحافظات".

وأضاف، أنه "لا يوجد أي حظر تجوال يوم غد".

من جانبه قال رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان، "ناقشنا جميع الإجراءات التي ستعتمد غداً، وأن البيئة الآمنة ستكون متحققة في الاقتراع العام".

وتابع أن "إجراءاتنا في يوم الاقتراع الخاص كانت ناجحة ولم تسجل أية خروق"، موكداً، "ضرورة مشاركة الجميع في الاقتراع غدا ونحن مستعدون لإنجاح العملية الانتخابية".

وتجري يوم غد الأحد العاشر من الشهر الجاري، عملية التصويت العام حيث سيتوجه العراقيون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، بعد ان جرت يوم امس الجمعة عملية التصويت الخاص للقوات الامنية والنازحين والسجناء.

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