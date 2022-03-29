منها إيقاف مشاريع له.. شاسوار عبد الواحد "يتلقى تحذيراً إيرانياً"

شفق نيوز/ كشف مصدران مطلعان، يوم الثلاثاء، عن تعرض رجل الأعمال ورئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد لضغط من قبل شخصيات إيرانية يخص دعمه لتحالف "انقاذ وطن" ومشاركته بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المصدران لوكالة شفق نيوز، إن "تلك الشخصيات أوصلت رسائل ضغط على شاسوار عبد الواحد لمنع مساندة تحالف (الكتلة الصدرية- الحزب الديمقراطي الكوردستاني - السيادة)".

واوضح أن "هذه الشخصيات هددت ايضاً بإيقاف مشاريع تجارية لشاسوار وإجراءات أخرى"، من دون الخوض فيها.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال رجل الأعمال رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد، إنه وجه أعضاء حركته بعدم المشاركة بجلسة يوم غد الأربعاء في حال عدم تحقيق مطالب تقدم بها الحركة يوم السبت الماضي.

وأضاف عبدالواحد، في كلمة فيديوية باللغة الكوردية أطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه "كان مقررا أن يتم تنفيذ عدد من النقاط الـ17 لحين انعقاد الجلسة المقبلة لمجلس النواب مثل خفض أسعار البنزين، مستدركا "لم يحدث ذلك، وفي حال عدم التنفيذ لغاية يوم غد فإنه وجه نواب الحركة بعدم الاشتراك في الجلسة".

وللجيل الجديد تسعة مقاعد، شكلت مع كتلة امتداد -تسعة مقاعد- ونواب مستقلين آخرين تحالف من أجل الشعب، والذي بلغ بمجمله 28 مقعداً برلمانياً.