منها تشريع القوانين "المعلّقة".. ملفات عدة على طاولة رشيد وشاخوان

شفق نيوز/ اكد رئيس الجمهورية العراقي، عبداللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، على أهمية تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب، مشددا على ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس استقبل نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في البلاد".

وشدد الرئيس على "ضرورة الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب والتوجه لتشريع القوانين المهمة، وإقرار المعلقة منها تحقيقاً لتطلعات العراقيين في حياة حرة كريمة".

وأكد رئيس الجمهورية على "أهمية تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لبلورة الأفكار والخروج بحلول للقضايا والمسائل العالقة وبما يؤمن الاستقرار على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية ويدعم جهود الحكومة في تطبيق برنامجها الخدمي".

من جانبه، أشاد شاخوان عبد الله "بجهود الرئيس الرامية إلى الحفاظ على الأطر الدستورية ودعم التجربة الديمقراطية في البلاد"، مؤكداً مواصلة المساعي لإتمام الاستحقاقات الدستورية، وتحقيق كل ما من شأنه أن يخدم العراقيين".