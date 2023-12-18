منع وزير الداخلية العراقي من التصويت في الاقتراع العام

شفق نيوز/ منع موظفو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يوم الاثنين، وزير الداخلية عبد الامير الشمري من التصويت في الاقتراع العام.

وأبلغ مصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الوزير وصل صباح اليوم الى مركز الاقتراع في فندق الرشيد وسط بغداد لغرض الإدلاء بصوته، إلا أن موظفي المفوضية منعوه على اعتبار أحقيته بالادلاء بصوته في الاقتراع الخاص فقط، والخاص بالقوات الامنية.

إلى ذلك، عقد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري اجتماعا في قيادة العمليات المشتركة لمناقشة سير العمل الأمني بتأمين مراكز الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات.

وانطلقت، صباح اليوم الاثنين، عملية التصويت في الاقتراع العام لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق، في حين جرت جرت يوم السبت الماضي عملية الاقتراع الخاص للانتخابات المحلية الخاصة بأفراد القوات الامنية والنازحين ونزلاء السجون.