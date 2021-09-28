منظمة مدنية تتهيأ لنشر 3 آلاف مراقب في المحطات الانتخابية

شفق نيوز/ اعلنت شبكة "شمس" المعنية بمراقبة الانتخابات، يوم الثلاثاء، أنها أعدت أكثر من ثلاثة آلاف مراقب لتوزيعهم على المحطات الانتخابية عموم محافظات العراق، في يومي الاقتراع الخاص والعام.

وقال المكتب الإعلامي للشبكة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشبكة دشنت خلال الايام الماضية، عددا من الندوات والدورات التدريبية وورش العمل لكوادرها من منسقين ومراقبين في مختلف المحافظات، تمهيدا للمشاركة في مراقبة الانتخابات المبكرة.

وبين أن الشبكة قدمت خلال تلك الورش عرضا تفصيليا للبيئة التشريعية للانتخابات، الى جانب التعريف بعملية الافتتاح والاقتراع والعد والفرز للتصويت الخاص والعام.

وعرضت الشبكة، بحسب البيان، استمارات المراقبة التي تشمل الافتتاح والاقتراع والعد والفرز، وكيفية التعاطي مع الاتصال والتواصل أثناء التصويت.

واشار المكتب الاعلامي الى ان شبكة "شمس" التي تتحالف مع سبع منظمات أخرى لمراقبة التصويت العام والخاص، تسعى الى ضمان إجراء انتخابات نزيهة، يتمكن عبرها الناخبون من خوض الاقتراع بحرية تامة، بعيدا عن ضغوط المال السياسي والعنف الانتخابي وغير ذلك.

يشار الى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أفادت بأن الاقتراع العام في الانتخابات المقبلة، سيقام في 2273 مدرسة، أما الاقتراع الخاص، فإنه سيقام في 595 مركزاً ضمن الوحدات العسكرية.

في حين سينتخب النازحون في 86 مركزاً انتخابياً داخل هذه المخيمات، وفقاً للمتحدثة باسم المفوضية.

يذكر أن المفوضية أشارت إلى أن عدد الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، يبلغ 24 مليوناً و29 ألفاً و927 شخصاً.

وسيشارك في الانتخابات أكثر من 3200 مرشح يتنافسون على الفوز بما مجموعه 329 مقعدا برلمانيا، موزعة على 83 دائرة انتخابية، وهؤلاء المرشحون يمثلون كل التوجهات السياسية وكل مناطق العراق من دون استثناء.