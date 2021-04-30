منظمة مدنية: الغاء مجالس المحافظات شرّعنة للفساد والهيمنة الحزبية

شفق نيوز/ حذرت مؤسسة النور الجامعة إحدى مؤسسات المجتمع المدني في ديالى ومحافظات اخرى، من الغاء مجالس المحافظات واعتبرته تكريسا لدكتاتوريات جديدة ربما يمارسها بعض المحافظون في الهيمنة على الموازنات والمقدرات لغياب الدور الرقابي.

وقال مدير المؤسسة أحمد جسام في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان الحل الامثل تقليص مجالس المحافظات بما يتناسب وحاجة المحافظات في ظل تقارب خطوات نقل صلاحيات الوزارات للمحافظات ومنح المحافظات مركزية القرار.

وبين جسام ان الغاء مجالس المحافظات يمنح المحافظين صلاحيات رئيس وزراء ما يجعل مصير المحافظات بيد فئة أو أشخاص معينون يتحكمون بمقدراتها، مشيرا إلى أنه "70% من ملفات الفساد تتركز في ديوان المحافظات وموازنات تنمية الاقاليم، بحسب الاحصائيات شبه الرسمية".

ورأى جسام ان "الغاء مجالس المحافظات انهاء لدورها الرقابي، ومنح المفسدين فرصة الهيمنة على حقوق المحافظة"، منبها الى "تجارب وظروف الفترات السابقة التي أثبتت فشل مجالس المحافظات في أداء مهامها الخدمية جعل الكثيرين يعتبروها غير مفيدة وباب لهدر المال العام الى جانب المطالبة بالغائها".

ودعا جسام الى "اعتماد رؤى وخارطة طريق محكمة لتطوير وتقويم أداء ودور مجالس المحافظات، انسجاما مع الهدف الذي شكلت من أجله وما يتناسب وتطلعات المواطن".

يشار الى ان عددا من الكتل البرلمانية والنواب طالبوا بإعادة عمل مجالس المحافظات ووصفوا قرار مجلس النواب بحلها بأنه لم يكن موفقاً.

وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي الحالية التابعة لها، وكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.