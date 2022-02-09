منظمة "فاو": مؤتمر بغداد فرصة لانعاش الاهوار ومناقشة شح المياه

شفق نيوز/ عدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، يوم الاربعاء، انعقاد المؤتمر الاقليمي للشرق الاوسط وشمال افريقيا في العاصمة بغداد، فرصة لانعاش الاهوار العراقية ومناقشة شح المياه بالمنطقة، فيما لفتت إلى إجراء عملية اغاثة للثروة الحيوانية بالعراق.

وقال المدير العام المساعد للمنظمة، عبد الحكيم الواعر، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر الذي انعقد بالشراكة بين منظمة (فاو) والعراق، وإنه فرصة لجذب أنظار العالم والمنطقة الى اهمية العراق وتحشيد الدعم لإتاحة الفرص للتعاون في مجال التنمية الزراعية وتحقيق الامن الغذائي".

وأضاف أن "المؤتمر فرصة لانعاش الاهوار العراقية ومناقشة شح المياه من اجل الوصول إلى حلول"، مشيرا إلى أن "العراق ليس وحده من يعاني شح المياه إنما هي ازمة تمر بمنطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا ككل".

وتابع الواعر، أن "مؤتمر بغداد كان بمثابة فرصة كبيرة جدا للتعاون مع الوفود المشاركة بالمؤتمر كافة سواء كانت التركية ام الايرانية لمناقشة شح المياه والأمن الغذائي في المنطقة".

ولفت المدير العام المساعد للمنظمة، إلى أن "مكتب المنظمة بالعراق يعمل منذ فترة على عملية اغاثة الثروة الحيوانية المهددة بالجفاف في بعض المناطق العراقية".

واختتمت أعمال المؤتمر الإقليمي السادس والثلاثين للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، التي انطلقت على مدار اليومين الماضيين، الاثنين والثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) تحت عنوان" التعافي ومعاودة التشغيل"، في العاصمة العراقية بغداد، لبحث التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على صعيد الزراعة والمياه.

يذكر أن العراق يعاني من شح المياه نتيجة قلة الأمطار وانخفاض إيرادات المياه في نهري دجلة والفرات مما أثر على الخطة الزراعية للموسم الحالي التي تقلصت الى 50% عما كان عليه خلال الموسم الماضي.

وكانت الهيئة العامة للمياه الجوفية التابعة لوزارة الموارد المائية، قد أعلنت في شهر كانون الثاني الماضي، أنها أنجزت حفر نحو 600 بئر ماء في العام 2021 لمواجهة شح المياه في العراق.