منظمة تطالب البرلمان بتفسيرات قانونية بشأن مقاعد "الكوتا"

شفق نيوز/ طالبت مؤسسة النور الجامعة، يوم السبت، مجلس النواب العراقي؛ بتفسيرات واضحة حيال احتساب مقاعد الكوتا النسوية في البرلمان القادم.

وقال رئيس المؤسسة احمد جسام الزبيدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "البرلمان العراقي مطالب بتفسيرات واضحة حيال مقاعد النساء (الكوتا) بعد إقرار القانون الانتخابي الجديد رقم 9 لعام 2020، قبل شروع المفوضية المستقلة للانتخابات باحتساب المقاعد النسوية وانهاء الغموض وكشف الاليات المبهمة للرأي العام وتفادي تعارضات تثير شكوك الناخبين".

ولفت الزبيدي؛ الى ان "احتساب مقاعد النساء لازال يخضع لتفسيرين؛ الأول: من حقها التنافس في المقاعد الأعلى أصواتا مع الاحتفاظ بمقعد الكوتا، فيما يذهب الثاني إلى أن النساء اللواتي يفزن بقوة الصوت تعتبر من ضمن الكوتا".

وتعد مؤسسة النور الجامعة من المنظمات المدنية الاكثر نشاطا في عدة محافظات وتعمل في عموم المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.