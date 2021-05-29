سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

منظمة تطالب البرلمان بتفسيرات قانونية بشأن مقاعد "الكوتا"

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T14:04:19+0000
منظمة تطالب البرلمان بتفسيرات قانونية بشأن مقاعد "الكوتا"

شفق نيوز/ طالبت مؤسسة النور الجامعة، يوم السبت، مجلس النواب العراقي؛ بتفسيرات واضحة حيال احتساب مقاعد الكوتا النسوية في البرلمان القادم.

وقال رئيس المؤسسة احمد جسام الزبيدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "البرلمان العراقي مطالب بتفسيرات واضحة حيال مقاعد النساء (الكوتا) بعد إقرار القانون الانتخابي الجديد رقم 9 لعام 2020، قبل شروع المفوضية المستقلة للانتخابات باحتساب المقاعد النسوية وانهاء الغموض وكشف الاليات المبهمة للرأي العام وتفادي تعارضات تثير شكوك الناخبين".

ولفت الزبيدي؛ الى ان "احتساب مقاعد النساء لازال يخضع لتفسيرين؛ الأول: من حقها التنافس في المقاعد الأعلى أصواتا مع الاحتفاظ بمقعد الكوتا، فيما يذهب الثاني إلى أن النساء اللواتي يفزن بقوة الصوت تعتبر من ضمن الكوتا".

وتعد مؤسسة النور الجامعة من المنظمات المدنية الاكثر نشاطا في عدة محافظات وتعمل في عموم المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

related

القانونية النيابية: لا توجد رغبة برلمانية بتعديل نظام الدوائر الانتخابية

Date: 2021-02-04 09:54:11
القانونية النيابية: لا توجد رغبة برلمانية بتعديل نظام الدوائر الانتخابية

نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

Date: 2021-01-21 10:07:49
نائبة: سكان ديالى مهددون بـ"الاقتراع" تحت تهديد السلاح

لجنة برلمانية: ضغوط سياسية تمارس على المفوضية لاختيار مديرين متحزبين

Date: 2021-01-21 14:03:07
لجنة برلمانية: ضغوط سياسية تمارس على المفوضية لاختيار مديرين متحزبين

لجنة نيابية تشدد على تعديل قانون الانتخابات تجنبا لتأجيلها أو تزويرها

Date: 2021-05-20 08:02:50
لجنة نيابية تشدد على تعديل قانون الانتخابات تجنبا لتأجيلها أو تزويرها

برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

Date: 2020-09-19 12:04:15
برلماني يحدد أمرا يقطع "دابر التزوير والتلاعب" بنتائج الانتخابات

الانتخابات العراقية.. فتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة

Date: 2021-01-06 14:44:01
الانتخابات العراقية.. فتح باب التسجيل امام الاحزاب الراغبة بالمشاركة

القانونية النيابية: في هذه الحالة لن يحل البرلمان نفسه

Date: 2021-03-24 09:43:29
القانونية النيابية: في هذه الحالة لن يحل البرلمان نفسه

طلب نيابي لاستضافة بارزاني ووزيرين في البرلمان العراقي.. وثائق

Date: 2020-11-23 13:05:31
طلب نيابي لاستضافة بارزاني ووزيرين في البرلمان العراقي.. وثائق