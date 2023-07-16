منظمة بدر تعلن تعرض فرعها في الرصافة لهجوم مسلح شنّه "مسلحون مجهولون"

شفق نيوز/ أعلنت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، يوم الأحد، عن تعرض أحد مقراتها في العاصمة بغداد إلى هجوم مسلح من قبل مجهولين، داعية الأجهزة الأمنية إلى تفعيل الجهد الاستخباري والتوصل إلى المتورطين بذلك.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في سياق المحاولات والمخططات الجبانة المتكررة الهادفة لزعزعة أمن المقر واستقراره، تدين منظمة بدر - فرع الرصافة بأشد عبارات الإدانة والاستنكار للعمل الجبان، وتشجب الهجوم الذي استهدف مقر الفرع فجر هذا اليوم الأحد والذي نفذته جماعات مجهولة مسلحة خارجة عن القانون، والتصادم بالأسلحة المتوسطة والخفيفة مع القوات الأمنية وشباب الفرع والحراسات في البناية".

وأضافت أن "هذا الهجوم لا تقوم به إلا نفوس تشبعت بالحقد والكراهية وتربت على العداء لهذه الأمة والوطن وتجردت من كل القيم والمبادئ الإنسانية".

وتابعت "إننا في منظمة بدر فرع الرصافة الثانية نطالب الجهات الأمنية والقانونية بتفعيل الجهد الاستخباري وتوفير الحماية دون ارباك الوضع الأمني واستهداف المواطنين، وتقديم الجناة للعدالة لإتخاذ الإجراءات اللازمة ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه بالاعتداء على الأبرياء الآمنين".