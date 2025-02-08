منظمة "بدر" تردُّ على الجهود الأميركية لتصنيفها بالارهاب: مخزية ولا قيمة لها

شفق نيوز/ رد القيادي في منظمة "بدر" ومسؤول محور الشمال محمد مهدي البياتي، يوم السبت، على مساع أحد أعضاء الكونغرس الأميركي بوضع منظمته على لائحة الإرهاب، فيما أعتبر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسات واشنطن لتعزيز نفوذ اسرائيل في المنطقة.

وقال البياتي، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "قيام أحد أعضاء الكونغرس بالعمل على وضع منظمة بدر على لائحة الإرهاب جاء بغية تعزيز نفوذ اسرائيل في المنطقة ومحاربة الجهات الداعمة للمقاومة في غزة من قبل الولايات المتحدة الأميركية"، مبيناً أن "واشنطن تظهر من خلال هذه الخطوات للعلن بأنها راعية للإرهاب".

ووصف البياتي، المساعي الأميركية بأنها "مخزية ولا قيمة لها، وهي وصمة عار في جبين الحكومة الأميركية التي ترعى اسرائيل، وتسعى لضرب محور المقاومة الإسلامية، وخاصة بعد حرب غزة الذي كشف ضعف الكيان".

وتقدم عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، يوم أمس الجمعة، بطلب لوضع فصائل عراقية على لائحة الإرهاب.

ونشر النائب الأميركي جو ويلسون، على صفحته في موقع أكس "يشرفني أن أتقدم بهذه الرسالة مع عشرة أعضاء آخرين من الكونغرس إلى وزير الخارجية مطالبين بتصنيف بدر كمنظمة إرهابية إلى جانب جميع الميليشيات الإيرانية الأخرى في العراق".

وختم تغريدته بالقول "ترامب سوف يصلح الأمر!".