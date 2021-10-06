منظمة بدر تتهم السفارة الأمريكية بالوقوف وراء غلق حساباتها على مواقع التواصل

شفق نيوز/ اتهمت منظمة بدر بزعامة هادي العامري، يوم الاربعاء، السفارة الامريكية في العراق بالوقوف وراء غلق حسابات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية الحكومة العراقية وهيئة الاعلام والاتصالات إلى التدخل.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "في تصرف يترجم الرغبة الأمريكية في عرقلة مشروعنا السياسي وممارسة أكبر قدر ممكن من التضييق وأعلى درجات تكميم الأفواه، تواصل مواقع التواصل الاجتماعي عملية مصادرة وغلق منصاتنا ومواقعنا من دون أي وجه حق".

وأشارت إلى أنه "بالرغم من التزامنا بالضوابط الخاصة بالنشر والتي تصدرها هذه المواقع، نفاجئ يوميا، بغلق منصة من منصاتنا دون الإفصاح عن أسباب مقنعة وكان آخرها حجب (منصة باء)".

وأضافت "بعد التحري، تأكدنا أن الممارسات التي تقوم بها هذه المواقع أو الشركات ضد منصاتنا ونوافذنا الإعلامية، أنما تنفذ بأوامر مباشرة من السفارة الأمريكية في بغداد".

ووصفت المنظمة هذا الأمر بأنه "تدخل سافر في شؤوننا الداخلية ويشكل صورة من صور خرق السيادة التي بذلنا دماء زكية من أجل الحفاظ عليها وحمايتها".

وتابعت "هذا الاعتداء الواضح يؤكد السعي الذي يبذله مسؤولون في هذه السفارة من أجل عرقلتنا وتمكين منافسينا خصوصا ونحن في أواخر أيام الحملة الدعائية، وهو دليل آخر على الانحياز الأمريكي والخشية الأمريكية من انتصار أمة الحشد خصوصا بعد التفاعل الجماهيري الواضح مع مشروعنا وخطاب قادتنا".

وطالبت المنظمة هيئة الإعلام والاتصالات "بأخذ دورها في حماية حق كل القوى والفعاليات السياسية في الحرية الإعلامية، وأيضا نطالب الحكومة العراقية بإيقاف هذه التدخلات التي لا تقل شأنا عن التدخلات الأمنية والسياسية التي تمارسها هذه السفارة في القرار العراقي".

وتنضوي منظمة بدر بزعامة هادي العامري ضمن ائتلاف الفتح الذي يتزعمه العامري أيضاً، في خوض السباق الانتخابي للفوز بعضوية مجلس النواب العراقي في الانتخابات المقرر إجراؤها في العاشر من الشهر الجاري.