منظمة الصحة العالمية تختار العراق و4 دول أخرى لتنفيذ برنامج خاص

شفق نيوز/ اعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، عن اختيار العراق وأربع دول أخرى لتنفيذ برنامج المراجعة الشاملة للنظم الصحية وتطويرها، لنجاحه في مواجهة وباء كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل في مكتبه ببغداد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أحمد المنظري والوفد المرافق له، والذي أشاد بنجاح العراق في إجراءات مواجهة وباء كورونا.

وقال المنظري، إن هذا النجاح وهو الذي دفع المنظمة لاختيار العراق ليكون احد خمسة بلدان على مستوى العالم لإجراء برنامج المراجعة الشاملة للنظم الصحية وتطويرها الذي تبنته المنظمة.

واضاف "وتأكيداً لنجاح الكوادر الطبية العراقية في خوض التحدي إزاء الجائحة، فإن البرنامج سيتم عبر التعاون مع وزارتي الصحة والزراعة وجامعة بغداد بالاضافة الى الجهات الاخرى".

من جانبه أكد الكاظمي حرص الحكومة على الارتقاء بالواقع الصحي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، على الرغم من التحديات والعقبات التي نجح العراق في تجاوز العديد منها.

وأشار إلى عزم الحكومة العراقية على إعادة الاعتبار إلى النظام الصحي العراق؛ كي يتمكن من تلبية طموحات المواطن، وذلك بالاعتماد على الجهود الذاتية والاستعانة بالمنظمات الدولية.