منظمة الشفافية الدولية تعلن دعمها الجهود العراقية لتطوير آليات مكافحة الفساد

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الشفافية الدولية، يوم الإثنين، دعمها لجهود الحكومة العراقية لتطوير آليات مكافحة الفساد.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المنظمة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور سفيري الاتحاد الأوروبي وألمانيا لدى العراق، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجرى خلال اللقاء، "استعراض جهود الحكومة في مجال مكافحة الفساد المالي والإداري، والخطوات العملية المتخذة على هذا المسار".

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، "عزم الحكومة مكافحة الفساد، الذي يشكل أحد أهم أولويات البرنامج الحكومي".

كما جدد السوداني رغبة العراق في الإفادة من التجارب الدولية وخبرات منظمة الشفافية في مكافحة الفساد.

من جانبه أكد وفد المنظمة دعمه الجهود العراقية لتطوير آليات مكافحة الفساد، بما يضمن إحراز تقدم في هذا الإطار.