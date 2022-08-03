منصب هيئة استثمار ذي قار.. الناصرية مع رئاسة "الخفاجي" وبغداد تفضل الدخيلي

شفق نيوز/ بعثت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، برقية لبغداد تبلغها فيها عن مرشحيها لمنصب مدير هيئة استثمار المحافظة.

وأبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، ان "ادارة الحكومة المحلية بعثت الى الهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد 3 اسماء كمرشحين لمنصب هيئة استثمار المحافظة وهم كل من (علي عبد الهادي الدخيلي، وغسان حمود الخفاجي، واحمد غثيث طاهر)".

وبين المصدر، ان "ذي قار مع تنصيب غسان حمود الخفاجي كونه احد اعضاء الحكومة المحلية ويشغل حاليا منصب مدير تخطيط المحافظة وهو الاقرب لرؤية ادارة ذي قار، فيما تفضل بغدادعلي عبدالهادي الدخيلي، كونه من القطاع الخاص ونائب رئيس الاتحادات الصناعي العراقي في الوقت الحالي".

ورسميا اقرت اليوم هيئة استثمار ذي قار انفكاك مديرها السابق، عبدالحميد الحصونة من المنصب وامهلته اسبوعا واحداً لتسليم اموال الهيئة التي بذمته.