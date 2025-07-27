منصب محافظ بغداد يشعل صراعاً خفياً بين السوداني والمالكي

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر سياسي، بأن مجلس محافظة بغداد سيعقد مساء اليوم الأحد، جلسة خاصة لانتخاب محافظ جديد، بينما يشتد الصراع بين مرشحي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، للظفر بالمنصب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس محافظة بغداد سيعقد مساء اليوم جلسة خاصة لانتخاب محافظ جديد للعاصمة، وهناك مرشحين اثنين للمنصب".

واضاف ان "التنافس حالياً بين مرشح ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، ومرشح التنمية والاعمار برئاسة محمد شياع السوداني".

واوضح ان "مرشح المالكي لهذا المنصب، هو رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اما مرشح السوداني فهو عضو مجلس المحافظة ذو الفقار ثامر الفياض".

وصادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم أمس السبت، على إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الى التقاعد.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يُحال فيها العلوي الى التقاعد بعد أن سبق للمجلس أن صوت على إقالته في 3 تموز/ يوليو الجاري، وانتخب حينها حيدر موحان محافظاً جديداً.