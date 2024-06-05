منصب في نينوى يشعل نزاع السلطة بين الحكومة والبرلمان (وثيقة)

شفق نيوز/ كشفت وثيقة صادرة يوم الأربعاء، عن مجلس النواب عن اشتداد الصراع بين البرلمان من جهة وبين رئاسة مجلس الوزراء من جهة أخرى، بشأن صلاحيات تعيين وإقالة المديرين العموميين للصحة والتربية بالمحافظات.

وتأتي الوثيقة المؤرخة اليوم الأربعاء 5 حزيران/ يونيو، لتؤكد فيها لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم على عدم صحة وقانونية الوثيقة التي كانت قد صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء في 28 مايو/ أيار الماضي.

وكانت وثيقة مجلس الوزراء قد أكدت شمول مدراء الصحة والتربية بأحكام المادة 7- تاسعا من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم.

وقال النائب خالد السامرائي عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن كتاب رئاسة مجلس الوزراء يعد مخالفا للتعديل الأخير لقانون مجالس المحافظات الأخير عام 2018 والذي افضى لإعادة ارتباط مديريات الصحة والتربية في المحافظات بالوزارتين وعدم شمولهما بالصلاحيات المخولة لمجالس المحافظات بالتعيين والإقالة.

وتأتي هذه المخاطبات بالتزامن مع اشتداد الصراع على منصب مدير صحة نينوى بعد أكثر من 4 أشهر على بداية عمل مجلس محافظة نينوى.

ويحتدم الصراع بشكل غير مسبوق على عدة مناصب في نينوى أهمها الصحة والتربية والاستثمار وقائممقام الموصل ومدراء النواحي والوحدات الإدارية.