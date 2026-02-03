منصب رئيس العراق.. الأتروشي: سنمضي لأجل المصلحة العامة

شفق نيوز- بغداد

نفى المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب فرهاد الأتروشي، يوم الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن وجود خلافات في الرأي داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني حول منصب رئيس الجمهورية.

وذكر المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تلك الأنباء "بعيدة عن الحقيقة والواقع"، وتندرج ضمن الادعاءات والتأويلات غير الدقيقة، داعياً وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والتحقق من مصادر الأخبار قبل نشرها.

وأكد الأتروشي، بحسب البيان، أن أي قرار يصدر عن القيادة الكوردستانية والزعيم مسعود بارزاني بشأن منصب رئيس الجمهورية "سيتم الالتزام به والمضي فيه بما يخدم المصلحة العامة".