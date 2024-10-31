منصب رئيس البرلمان.. لا فائز والذهاب إلى جولة ثانية

شفق نيوز/ ذهب مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، إلى جولة ثانية لانتخاب رئيسه الجديد، خلال جلسة ما تزال منعقدة، وذلك بعد عدم حصول أي مرشح على عدد الأصوات الكافية للفوز.

وأظهرت نتائج الجولة الأولى، تقدم مرشح حزب تقدم والأغلبية السنية وعدد من كتل الإطار التنسيقي، محمود المشهداني على 153 صوتاً، في حين حصل سالم العيساوي مرشح تحالفي عزم والسيادة، على 95 صوتاً، بينما حصل النائب المستقل عامر عبد الجبار على 9 أصوات، في حين كانت هناك 15 صوتاً باطلة.