منشور يثير حفيظة الصدريين ويدفعهم لإقتحام مقر "للحكمة" وتخريب صور مرشحيه ببغداد (فيديوات)

شفق نيوز/ اقدم العشرات من أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، ليل الثلاثاء على الأربعاء، على اقتحام مقر تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم وإزالة وتمزيق صور مرشحي هذا التيار في بعض مناطق العاصمة بغداد.

وأظهر فيديو متداول قيام مجاميع من الأشخاص بأعمال شغب وتخريب طالت مقر تيار الحكمة بعد اقتحامه في حي "جميلة" بمدينة الصدر شرقي العاصمة، وذلك إحتجاجا على منشور منسوب إلى عضو المكتب السياسي في تيار الحكمة بليغ أبوكلل.

تتمة..