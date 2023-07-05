منشقون عن "حزب الحلبوسي" في نينوى يشكلون كياناً سياسياً لخوض الانتخابات

شفق نيوز/ أعلن نواب منشقون عن حزب "تقدم المدني الحر" الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب في نينوى، مساء اليوم الأربعاء، عن تشكيل كيان سياسي جديد لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "النواب المنشقون عن حزب (تقدم المدني الحر) في نينوى، عقدوا مؤتمرهم الثاني مساء اليوم وأعلنوا عن تغيير اسم حزبهم الى (تجديد)".

واضاف ان "الامانة العامة للحزب، اختارت وضاح حسن الزيدان أميناً عاماً للحزب، والنائب يوسف السبعاوي نائباً له".