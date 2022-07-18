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منزل حمودي يحتضن اجتماعاً "مهماً" لحسم بورصة أسماء مرشحي رئاسة الوزراء

Category: سیاسة

Date: 2022-07-18T08:23:05+0000
منزل حمودي يحتضن اجتماعاً "مهماً" لحسم بورصة أسماء مرشحي رئاسة الوزراء

شفق نيوز/ يعقد الاجتماع التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اجتماعا مهما يوم غد الثلاثاء، لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر مطلع في الاطار، لوكالة شفق نيوز، ان "قوى الاطار التنسيقي سوف تعقد اجتماعا مهما يوم غد في منزل رئيس المجلس الأعلى همام حمودي، لحسم مرشح رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً هناك خلافات بين قوى الاطار بشأن اسم المرشح".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "بورصة الأسماء المرشحة تتغير كل ساعة فبعد ان كان محمد شياع السوداني قاب قوسين او ادنى من اعلانه رسميا، برز اسم قاسم الاعرجي وحيدر العبادي وعلي شكري وطارق نجم، ولا اتفاق على اسم أي مرشح حتى الساعة".

ودعا مجلس النواب العراقي، رؤساء الكتل السياسية الى اجتماع اليوم الاثنين، لكنه لم يحدد طبيعته.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماعٍ في يوم الاثنين الموافق 18 تموز في الساعة 11 صباحاً.

 وكان الإطار التنسيقي الذي يضم جميع القوى الشيعية عدا التيار الصدري، قد دعا يوم الجمعة الماضي، مجلس النواب العراقي للانعقاد خلال هذا الأسبوع وانتخاب رئيس للجمهورية تمهيدا لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وكشفت مصادر من داخل الإطار التنسيقي، السبت، عن بعض تفاصيل اجتماعهم في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والتي أشرت انقساما بين القوى السياسية الشيعية المنضوية داخل الإطار إزاء ترشيح زعيم ائتلاف القانون نوري المالكي نفسه لمنصب رئيس الحكومة العراقية المقبلة.

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