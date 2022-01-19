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منزل المالكي يحتضن اجتماعاً "مهماً" للإطار التنسيقي لمناقشة اشتراك "الجميع" بالحكومة

Category: سیاسة

Date: 2022-01-19T16:59:16+0000
منزل المالكي يحتضن اجتماعاً "مهماً" للإطار التنسيقي لمناقشة اشتراك "الجميع" بالحكومة

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بعقد قوى الإطار التنسيقي الشيعي اجتماعاً جديداً ومهماً في منزل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "الاجتماع سيناقش آخر نتائج الحوارات السياسية التي جريت خلال الأيام المقبلة، ونسبة التقارب التي حصلت مع التيار الصدري، من أجل تشكيل كتلة كبرى موحدة المضي بتشكيل حكومة يشارك فيها الجميع".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الأحد (16 كانون الثاني الجاري)، أن قوى الإطار التنسيقي موحدة ومتواصلة في حواراتها مع الحركات والقوى السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة.

جاء ذلك، خلال اجتماع لنواب كتلة ائتلاف دولة القانون الجدد في مجلس النواب العراقي، برئاسة نوري المالكي، وذلك بحسب بيان أورده المكتب الإعلامي للائتلاف، وورد لوكالة شفق نيوز.

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