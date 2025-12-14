منزل السامرائي يجمع خمس زعامات سنية لاختيار رئيس البرلمان

شفق نيوز- بغداد

تأكيداً لما أوردته شفق نيوز، عقد المجلس السياسي الوطني، (المظلة الجامعة للقوى السياسية السنية)، مساء اليوم الأحد اجتماعًا في منزل زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي.

وأخبر مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، ان الاجتماع الذي حضره زعيم تقدم محمد الحلبوسي، وزعيم حزب الجماهير أحمد الجبوري (أبو مازن) وسرمد خميس الخنجر نجل زعيم حزب السيادة، وثابت العباسي زعيم حزب الحسم الوطني، بالاضافة الى رئيس تحالف عزم مثنى السامرائي، يهدف للاتفاق على مرشح رئاسة مجلس النواب وآلية توزيع الاستحقاق الانتخابي بين الكتل السنية النيابية.

وفي وقت سابق اليوم، أوردت وكالة شفق نيوز، نقلا عن عضو تحالف السيادة، صلاح الكبيسي، بأن المجلس السياسي الوطني الجامع للقوى السنية "سيعقد اليوم اجتماعاً مهماً لحسم ملف اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب"، مؤكدًا أن هذا الاستحقاق يشكل أولوية في المرحلة الحالية من العمل السياسي لما له من أهمية في استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وبيّن الكبيسي أن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده يوم الخميس الماضي، قد جرى تأجيله لأسباب فنية وتنظيمية بحتة، ولا يمت بأي صلة إلى وجود خلافات سياسية أو تباينات في وجهات النظر بين القوى السنية.

ويمثل المجلس السياسي الوطني المظلة الجامعة للقوى السنية الفائزة في الانتخابات النيابية الأخيرة التي أُجريت في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فيما تحظى القوى السنية بمنصب رئيس مجلس النواب في العراق وفقاً لما جرى عليه العرف السياسي.

وفي وقت سابق من اليوم، صادقت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

وحدد الدستور العراقي مهلًا واضحة لتشكيل المؤسسات بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، بدءًا بدعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب للانعقاد خلال 15 يومًا لانتخاب رئيسه ونوابه، ثم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا، وتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة.

وبحسب الخبير الدستوري حبيب القريشي، فأن بعض المدد غير منظمة ضمن فصل واحد، ويقع على رئيس الجمهورية الحالي تحديد موعد انعقاد المجلس، فيما يتولى رئيس النواب الجديد انتخاب رئيس الجمهورية والمصادقة على الحكومة.