منزل الحلبوسي يحتضن اجتماعاً لحسم مشاركة نواب السيادة بجلسة الغد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بعقد تحالف السيادة اجتماعاً بشأن جلسة مجلس النواب الطارئة المقرر انعقادها غدا الخميس.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "تحالف السيادة يعقد حالياً اجتماعاً في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحسم مشاركة نواب التحالف بجلسة البرلمان الطارئة المقرر عقدها يوم غد الخميس".

واليوم الأربعاء، افاد مصدر نيابي، بأن رئاسة مجلس النواب دعت المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب امس الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.