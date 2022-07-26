مندوب تركيا: قصف دهوك نفذ عبر حزب العمال ولا نريد تضرر العلاقة مع العراق

شفق نيوز/ قال مندوب تركيا في مجلس الأمن الدولي، يوم الأربعاء، إن حزب العمال يقف خلف قصف مصيف في محافظة دهوك.

وقال المندوب في كلمة له، "نؤكد على حفظ سيادة ووحدة، بينما ينتهكها إرهابيو حزب العمال الكوردستاني كما أن السلطات العراقية ليس لديها سلطة على مدينة سنجار".

وأضاف أن "حزب العمال الكوردستاني مسؤول عن مقتل نحو 40 ألف شخص في بلادي، كما أن مسؤولية الحكومة العراقية بموجب القانون الدولي هي إيقاف نشاط هذا الحزب".

وتابع "لا نقبل أن يكون العراق ولا أي دولة أخرى منطلقاً لهجمات الإرهابيين، كما لا نريد ان تضرر علاقاتنا نتيجة حسابات سياسية في العراق".

وبين "تواصلنا مع الحكومة في العراق واقليم كوردستان فوريا بعد وقوع الهجمة وأوضحنا استعداد تركيا لاتخاذ كافة الإجراءات للوصول الى الحقيقة".

وأشار إلى أن "حزب العمال الكوردستاني يتحكم بمساحة 10000 كيلومتر مربع من الأراضي العراقية".