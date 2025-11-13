مندوب العراق بالأمم المتحدة: التخصيصات المالية لا تلبّي احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ

شفق نيوز - بغداد

أعتبر المندوب الدائم للعراق لدى الأمم المتحدة لقمان الفيلي، أن التمويل المالي المخصص لتغير المناخ لا يزال يشكل تحديا بالنسبة للدول النامية.

جاء ذلك بإلقائه بيانَ مجموعة الـ77 والصين، و التي يرأسها الفيلي خلال الجلسة الافتتاحيّة لمؤتمرِ الدول الأطراف في اتفاقيّةِ الأممِ المتحدةِ الإطاريّةِ بشأنِ تغيّرِ المناخ (COP30)، المنعقدِ حالياً في مدينةِ بيليم البرازيليّة.

وأشار السفيرُ الفيلي في كلمتِه إلى أنّ الذكرى العاشرةَ لاتفاقِ باريس تُعدّ محطةً مهمّةً لتقييمِ مدى تحويلِ الالتزاماتِ المناخيّةِ إلى خطواتٍ عمليّةٍ ملموسة، مؤكّداً أنّ تمويلَ المناخ ما يزال يشكّلُ تحدياً أساسياً أمام الدولِ النامية، وأنّ التخصيصاتِ الماليّةَ الحاليّةَ لا تلبّي حجمَ احتياجاتِها في مواجهةِ آثارِ تغيّرِ المناخ.

ودعت مجموعةُ الـ77 والصينُ الدولَ المتقدّمةَ إلى الوفاءِ الكاملِ بالتزاماتِها في إطارِ الهدفِ الكميّ الجديدِ لتمويلِ المناخ، وتعزيزِ مجالاتِ التكيّفِ، ونقلِ التكنولوجيا، وترسيخِ الشفافيّة، وتحقيقِ الانتقالِ العادل، وبما ينسجمُ مع واقعِ وتطلّعاتِ الدولِ النامية.

كما شدّدت المجموعةُ على أهميّةِ أن تكونَ جميعُ الإجراءاتِ المناخيّةِ متوائمةً مع مبادئِ الاتفاقيّةِ الإطاريّةِ للأممِ المتحدةِ بشأنِ تغيّرِ المناخ، وألّا تُستخدمَ كوسيلةٍ للتقييدِ أو التمييز.