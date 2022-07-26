بينها الدول العظمى.. مندوبو 14 دولة ينددون بقصف "برخ" ويدعون لاحترام سيادة العراق

شفق نيوز/ ندد مندوبو 14 دولة بينها الدول العظمى، يوم الأربعاء، بالقصف التركي الذي طال مصيف برخ بإدارة زاخو المستقلة ضمن إقليم كوردستان، داعين في ذات الوقت الى احترام سيادة العراق.

والدول التي نددت بالقصف هي (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والهند والإمارات والمكسيك وغانا وايرلندا والنروج والغابون والبانيا والبرازيل وكينيا ).

وقالت مندوبة فرنسا في كلمة لها خلال جلسة مجلس الامن التي عقدت بطلب من العراق لمناقشة الاعتداء التركي، "ندين بأشد العبارات هجوم مصيف برخ ونطالب بمحاسبة مقترفي هذه الهجمة".

وأضافت، "ندعم شعب العراق ونؤيد التزام الكاظمي بتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي".

بدوره قال المندوب الإماراتي، "ندعم الجلسة الطارئة بناءً على طلب العراق وندعم إجراء تحقيق ونقف مع الإجراءات التي يتخذها العراق".

وشدد المندوب الإماراتي على "ضرورة احترام سيادة العراق وسلامة أراضيه".

كما دان مندوب إيرلندا، الهجوم على دهوك وأعلن تضامن بلده مع الشعب العراقي وجدد دعمه لسيادة العراق.

من جهته قال، مندوب الغابون، نندد بالهجوم على المدنيين في دهوك"، موضحا ان "الهجوم على المدنيين يعد أمرا مرفوضا وانتهاكا للقانون الدولي ونعرب عن تضامننا مع الشعب العراقي".

وقال مندوب الهند، "ندين الهجوم على المدنيين في دهوك وهو انتهاك صارخ لسيادة العراق"، مشيرا الى ان "سلامة الأراضي العراقية يجب أن تحظى باحترام".

بدوره قال مندوب النرويج، "نندد بالهجوم على المدنيين في دهوك ونطالب بإجراء تحقيق شفاف بشأن الاعتداء في دهوك".

وقالت مندوبة غانا، إن "استهداف مصيف برخ يعد "امراً مقلقاً" وندينه".

من جهته قال مندوب المكسيك، "ندين بأشد العبارات هجوم مصيف برخ، نحث على التحقيق السريع للحادث "الخطير".

وأعلن مندوب المكسيك، "التضامن مع شعب وحكومة العراق".

الى ذلك، قال مندوب روسيا، "تابعنا بشكل مفزع قصف مصيف برخ وندعو إلى التحقيق بالحادث"، معلناً دعمه لـ"أمن العراق واستقراره وسيادته".

وشدد مندوب روسيا، "على ابعاد العراق عن تصفية الحسابات الدولية وضرورة التوصل الى الحلول السياسية".

بدوره قال مندوب كينيا، ندين هجوم مصيف برخ ونقف مع الشعب العراقي وحكومته ويجب ان يحظى العراق بحماية دولية".

وأضاف، "على جميع دول الجوار دعم العراق".

من جهتها قالت مندوبة بريطانيا، ندين اعتداء مصيف برخ وندعم التحقيق العراقي بالهجمة".

وشددت مندوبة بريطانيا، "على التزام جميع الاطراف بالقوانين الدولية"، معلنة دعمها "استقرار العراق وسيادته".

بدوره قال مندوب الصين، "ندين هجوم مصيف برخ ونرفضه وندعو جميع الأطراف الى التعاون مع العراق في تحقيقه واحترام سيادته".

من جانبه قال مندوب ألبانيا، "ندين هجوم دهوك ونرفضه ويجب محاسبة مرتكبيه"، معلناً دعمه "سيادة العراق واستقراره".

الى ذلك، دان مندوب البرازيل هجوم مصيف برخ وأعلن "تضامن بلاده مع شعب العراق وحكومته"، مشيرا الى ان "مجلس الأمن يدعم العراق".

وقال مندوب البرازيل، "لن يتحقق الاستقرار في الشرق الأوسط من دون عراق آمن وسالم ويجب احترام سيادة العراق".