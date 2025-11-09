منتصف نهار الخاص .. مشاكل فنية وضغوط انتخابية مع صعوبات لذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز- محافظات

شهدت مراكز الاقتراع في المحافظات العراقية، بما فيها العاصمة بغداد والأنبار وإقليم كوردستان، يوم الأحد، تسجيل بعض المشكلات الفنية في أجهزة التصويت، إضافة إلى صعوبات تواجه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى المراكز الواقعة في الطوابق العليا.

كما تمّ توثيق شكاوى من ضغوط على منتسبي الأجهزة الأمنية والحشد العشائري للتصويت لصالح مرشحين محددين، بينما أكدت المفوضية استقرار العملية الانتخابية والتزامها بمعالجة أي أعطال بسرعة وضمان سير التصويت بشكل طبيعي.

ففي إقليم كوردستان، قال مدير مكتب انتخابات إقليم كوردستان التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نبرد عمر، في تصريح لوسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز: "منذ بدء عملية التصويت الخاص صباح اليوم، واجهت أربع محطات اقتراع مشكلات فنية في أجهزة التصويت، اثنتان منها في محافظة أربيل، واثنتان في محافظتي السليمانية ودهوك"، مبيناً أن "فرق المفوضية تمكنت من معالجة الأعطال سريعاً، وجميع الأجهزة تعمل الآن بشكل طبيعي في كل المراكز".

وأضاف أن "أكثر من 50% من الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص أدلوا بأصواتهم حتى الآن، ومن المقرر نشر النسبة الرسمية لمشاركة الناخبين بعد ظهر اليوم على مستوى عموم الإقليم".

وتابع عمر، قائلاً: "حتى هذه اللحظة لم تُسجَّل أي خروقات قانونية أو مخالفات تُذكر"، داعياً جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى "الالتزام بالتعليمات وعدم القيام بأي دعاية انتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع".

وفي كركوك، أفاد مصدر في مفوضية الانتخابات، لوكالة شفق نيوز، بأن "نسبة التصويت الخاصة بعناصر الأجهزة الأمنية في كركوك وصلت إلى 47% حتى هذه اللحظة أي بعد منتصف النهار"، مبيناً أن "المشاركة تسير بانسيابية عالية دون تسجيل أي خروق تُذكر".

وذكر أن "المفوضية تواصل رصد سير العملية الانتخابية في جميع المراكز المخصصة للتصويت الخاص في المحافظة"، لافتاً إلى أن "الساعات المقبلة قد تشهد ارتفاعاً في نسب الإقبال مع استمرار فتح المراكز أمام الناخبين من أفراد القوات الأمنية".

أما في بغداد، فقد شكى عدد من منتسبي وزارة الداخلية العراقية، من تعرضهم إلى "ضغوط وإجبار" من قبل بعض الضباط والقيادات الأمنية للتصويت لصالح قوائم وكتل محددة في الانتخابات البرلمانية.

وقال عدد من المنتسبين، لمراسل وكالة شفق نيوز، إنهم "تلقوا توجيهات مباشرة من ضباطهم بضرورة انتخاب قوائم معينة"، مشيرين إلى أن "بعض المنتسبين أبلغوا بشكل غير رسمي بأن عدم الالتزام بهذه التوجيهات قد يؤثر على وضعهم الوظيفي أو ترقياتهم".

في المقابل، قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، خلال زيارته المركز الانتخابي في شارع فلسطين وسط بغداد، إن "المنتسبين في الأجهزة الأمنية كافة يتوافدون منذ صباح اليوم إلى مراكز الاقتراع الخاص على شكل وجبات وبإشراف الضباط".

وأضاف الشمري، في تصريح لوسائل الإعلام من بينها وكالة شفق نيوز، أن "هناك تنسيقاً عالياً بين الضباط والمنتسبين والمفوضية العليا للانتخابات، وأن الأجواء الانتخابية والمراكز مؤمنة بشكل كامل"، داعياً القوات الأمنية إلى "التوجه للمراكز الانتخابية والإدلاء بأصواتهم مع الالتزام بالحياد لخدمة العراق ونجاح العملية الانتخابية".

وفي الأنبار، شكا عدد من المنتسبين في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار، من تعرضهم لـ"ضغوط وإجبار" للتصويت لصالح أحد المرشحين المحسوبين على الحشد، مؤكدين أن التحاقهم بوحداتهم خلال الأيام الخمسة الماضية كان "إلزامياً" بهدف توجيههم في عملية الاقتراع.

وقال عدد من المنتسبين لوكالة شفق نيوز، إن "الأوامر صدرت بالتحاق جميع العناصر منذ خمسة أيام دون استثناء، بحجة تنظيم العمل والمشاركة في التصويت الخاص، لكن الغرض الحقيقي كان توجيه المنتسبين للتصويت لصالح مرشح محدد يمثل الحشد"، لافتين إلى أنه "قد جرى تهديد بعض المنتسبين بالإبعاد في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الانتخابية".

إلى ذلك، تواصل فرق المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفي جميع المحافظات، رصد وتوثيق سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع الخاص لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

وقد وثقت فرق المفوضية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، الإقبال الكبير من قبل المنتسبين بعد افتتاح صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً.

كما رصدت الفرق بعض المؤشرات خلال عملية الاقتراع، منها "عدم تمكن بعض الناخبين من منتسبي الأجهزة الأمنية، من التصويت في بعض المراكز لعدم وجود أسمائهم ضمن القوائم المرسلة، كما تم توثيق عدم قدرة بعض المنتسبين من كبار السن أو من ذوي الإعاقة من التصويت في المحطات الانتخابية التي تقع في الطوابق العليا".

وشرعت المراكز الانتخابية في مناطق ومدن العراق كافة، صباح اليوم الأحد، بفتح أبوابها لاستقبال المصوتين في الاقتراع الخاص للانتخابات التشريعية في دورتها السادسة بالعراق.